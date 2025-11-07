Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle netleşen yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı, 1 Ocak 2026 itibarıyla ehliyet harçlarına da yansıyacak. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sürücü kursu ücretlerinin ise her yıl ocak ayında kira artış oranları gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi. Abacı, "2025 Kasım ayı iş yeri kira zam oranı yüzde 37,15 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu ölçütleri beraber toplayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik ile birlikte belirleyeceğimiz kurs fiyatlarında, ortalama yüzde 30 civarında fiyat artışı olacağı görünüyor" dedi.

"YÜZDE 45 CİVARINDA ARTIŞ YAŞANACAK"

Sürücü belgesi harçlarındaki artışa da dikkat çeken Abacı, "Şu an ehliyet için 7 bin 460 lira ücret ödeniyor. O da pasaportlarla birlikte yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Ortalama 10 bin liraya çıkacak ehliyet fiyatı. Bu doğrultuda ehliyet sahibi olmak için ödenen toplam miktarda yüzde 45 civarında artış yaşanacak" diye konuştu.

ZAM ÖNCESİ KURSLARDA YOĞUNLUK ARTTI

Ehliyet maliyetlerindeki beklenen bu ciddi artış, sürücü adaylarını harekete geçirdi. Tolga Abacı, her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayından itibaren sürücü kurslarına başvurularda önemli bir artış yaşandığını belirtti. Abacı, "Hem bir yıl sonraki vergi dilimine girmemek için hem de sürücü kursu fiyat artışından zarar görmemek adına sürücü adayları eylül ayından itibaren kayıt için başvuruda bulunur. Bu ay kayıt yapanlar, teorik eğitimini aldıktan sonra elektronik sınava giriyor. Daha sonra kursiyerler direksiyon eğitimini alıyor. Kısa sürede sürücü belgelerine sahip olabiliyorlar. Bu ay içinde başvuranlar, en geç aralığın son haftası ehliyetini almış olacak. 2025'in fiyatlarından almış olurlar" dedi.

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

SÜRÜCÜ ADAYLARI ZAMDAN ETKİLENMEK İSTEMİYOR

Sürücü kursuna kayıt yaptıran adaylar da zamlardan etkilenmemek için acele ettiklerini dile getirdi. Sürücü adayı Mehmet Yiğit Menekşe, "Ekim ayında sürücü kursuna başvurdum. 2026'ya girmeden önce ehliyetimi almak ve fiyat artışı olmadan ehliyet sahibi olmak istedim" diye konuştu. 25 yaşındaki Sude Erken ise "Yeni yıla kalmadan, vergi artışından etkilenmeden ehliyetimi almak istedim. Yoğunluk vardı. Kontenjandan yararlandığım için mutluyum" dedi. 18 yaşındaki Nehir Tarlacı da benzer bir nedenle ekim ayında kursa başvurduğunu ve yeni yıldan önce ehliyetini almak istediğini belirtti.