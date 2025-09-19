Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu!

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tartışmalı ifadeleriyle sık sık gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde Erzurum'da katıldığı bir açılışta, "Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar" demişti.

YUSUF TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tekin'in bu ifadeleri nedeniyle Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusunda "Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeler kullanarak hakaret suçunu ve sistematik olarak öğretmenleri kamuoyu önünde hedef göstererek toplumun bir kesimini dahil olduğu meslek nedeniyle alenen aşağılama, nefret, ayrımcılık ve bu şekilde görevini kötüye kullanma suçlarını ve resen tespit edilecek suçları işleyen şüpheli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında gerekli araştırmaların yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: