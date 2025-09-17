Yusuf Tekin öğretmenlerin neden atanamadığını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanamayan öğretmenlerin merdiven altı kurslar açtığını söyleyerek, "Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar" dedi.

TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Erzurum'da Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nin 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanamayan öğretmenler hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Konuşmasında eğitimde devrim yaptıklarını öne süren Tekin şu sözleri sarf etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılanlar, çok çabuk unutuluyor. Ben şunu her ortamda ifade ediyorum.

İsmini yazmadan bir ülkede, dünyanın herhangi bir ülkesinde 20 yılda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili 'o güne kadarki 80 yıllık geçmişte yapılanlardan daha fazlası yapıldı' desek ismini yazmasak Türkiye demesek eğitim fakültelerimizde, eğitim devrimi gerçekleştiren bir ülke diye hikayesi anlatılır.

Türkiye'de aynen böyle hikayesi sürekli anlatılacak bir eğitim-öğretim sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir takibi ve destekleriyle 20 yılda yaşadık"

Türkiye'de görev yapan yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 80'inin 23 yıllık AKP iktidarı döneminde atandığını ifade eden Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var ve bu öğretmenlerimizin yüzde 80 AK Parti hükümetleri döneminde atanmış. O gün çocuklarımız okula gittiklerinde ders kitaplarını satın almak için kırtasiyelerin önünde kuyruklar, haftalarca ders kitapları gelsin diye beklerdi. Bugün çocuklarımız okula başladığında masaların üstünde devletin bastırdığı ders kitapları onları bekliyor. Toplam o günden bugüne kadar 4 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Sadece bu sene 200 milyona yakın adet ders kitabı okullarda dağıtmış olduk."

"SINAVI KAZANAMADIKLARI İÇİN ÖĞRETMEN OLAMIYORLAR"

Açılışta öğrencileri ders kitabı ve açılan kurslar hakkında uyaran Tekin, konuyu atanamayan öğretmenlere getirerek şunları söyledi: