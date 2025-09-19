Yusuf Tekin'e sistemin nasıl işlediğini Abbas Güçlü sordu! 800 bin öğretmen beklerken atama piyangosu imamlara vurdu

Türkiye'de 800 bin öğretmenlik mezunu gencin atama beklerken, herhangi bir pedagojik eğitimi olmayan ilahiyat mezunu imamların ücretli öğretmen olarak atandığı ortaya çıktı.

Eğitim yazarı Abbas Güçlü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar" ifadelerine tepki göstererek, "Bu sistemin mimarı kim" diye sordu.

YUSUF TEKİN'E SİSTEMİN NASIL İŞLEDİĞİNİ ABBAS GÜÇLÜ SORDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde Erzurum'da katıldığı bir açılışta merdiven altı kurslarda verilen eğitime dikkat çekerek "Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar" demişti.

Tekin'in bu sözlerine eğitim yazarı Abbas Güçlü, KPSS'den geçerli not almalarına rağmen atanamayan öğretmenleri hatırlatarak şu tepkiyi gösterdi:

"60’la atanan,ücretli öğretmen başarılı da kadro verilmediği için 85’le atanmayan mı başarısız?O merdiven altı kurslara ve yardımcı kitaplara ihtiyaç duyuran,açılmasına izin veren,denetleyen,çocuklarımızı sınav köleleri haline getiren bu sistemin mimarı kim?"

Yusuf Tekin öğretmenlerin neden atanamadığını açıkladı!

800 BİN ÖĞRETMEN BEKLERKEN ATAMA PİYANGOSU İMAMLARA VURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkat çeken bir karar daha verdiği ortaya çıktı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; ilahiyat mezunu olan imamlar ve müezzeinler, doğu ve güneydoğudaki iller başta olmak üzere öğretmen açığı yüksek olan ilkokullarda, sınıf öğretmeni olarak görevlendirildi.

800 bin öğretmenlik bölümü genç atama beklerken, bakanlığın herhangi bir pedagojik eğitimi olmayan kişileri sınıf öğretmeni olarak görevlendirmesi tepki çekti.