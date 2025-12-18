Yusuf Güney kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı. Yusuf Güney'in kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984’te Trabzon’da doğdu. Aslen Gümüşhaneli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon’da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra’ya taşındı. Londra’da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman’ın Londra’da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

Müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayan sanatçı, beste çalışmalarını hızlandırarak 2008 yılında ilk bestesi “Aşk-ı Virane” ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi’nde tam 17 hafta bir numarada kaldı.

Başarısını ödülle taçlandıran şarkı, 2009 yılında gerçekleştirilen Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “Yılın Şarkısı” unvanını kazandı.