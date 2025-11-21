Yurttaşın talebi erken seçim: İmamoğlu çıksa millet nefes alır

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Zonguldak'ta da yurttaşlar ekonomik sıkıntıları dile getirerek erken seçim talebinde bulundu.

Bir yurttaş erken seçimin bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, "İmamoğlu çıksa millet nefes alır. Kent lokantası açtı, bir çayı 1 liraya verdi. Herkes çok nefes aldı. Hiç suçu yokken tutukladılar" diye konuştu.

Vatandaşa bir dokun bin ah işit: Bir yanda vur patlasın çal oynasın...

YURTTAŞTAN ACİL ERKEN SEÇİM TALEBİ

Zonguldak'a sahip çıkılmadığını belirten bir balıkçı esnafı milletvekillerine tepki göstererek, "Zonguldak’ı bitirdiniz. Bunu milletvekillerine söylüyorum, hepsine söylüyorum. Zonguldak’tan ekmek yediniz. Bu halka biraz sahip çıkın. 15 tane vilayete bakan Zonguldak, köyler bizden iyi oldu. Alıp da ceplerine para koymasınlar" dedi.

"Bizim AK'ımız, CHP’miz, işimiz olmaz. Biz esnaf adamız" diyen esnaf tepkisini şöyle dile getirdi:

"Benim halkım eğer rahat yiyip içemiyorsa, rahat gezemiyorsa öyle bir şey yok abi. Biri gidecek, biri gelecek. Halka eziyet yok. Biz altının üstünde yürüyoruz ama aç geziyoruz. Öyle bir dünya yok."

AKP'YE OY VERDİĞİ SÖYLEYEN YURTTAŞTAN İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Emekli bir yurttaş ise ekonomik durumdan dert yanarak aldığı maaşla geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı.

"Bu ortamda geçinmek mümkün mü? Kira 15 bin lira. Emekliyim, 16 bin 880 lira maaşım var" diyen yurttaş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu’nu şu anda boşuna tutuyorlar içeride. Sonunda çıkacak inşallah. Yani onlar ne derse şu anda o oluyor. Onların elinde Türkiye. Ama suçsuz yere bir adamı yargılamayın. Suçu varsa, suçunu verin. De ki "50 yıl yatarı var'; adam 50 yılını yatsın, 50 yılını bilsin. Ama şu anda suçsuz yere yatırıyorlar. 20 yılı geçti artık. Ya zamanında biz de bu partiye oy verdik, vermedik dersek yalan konuşuruz. Ama yeter artık. Ekonomik şartlarda kimse rahat değil."

"İMAMOĞLU ÇIKSA MİLLET NEFES ALIR"

Başka bir yurttaş ise tepkilerini şu cümlelerle dile getirdi: