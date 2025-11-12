Yürek dağlayan tesadüf: Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş
Rock yıldızı Hayko Cepkin, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan askerler arasında birlikte uçma fırsatı bulduğu hocalarının da olduğunu söyledi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta yer alan 20 askeri personel şehit oldu.
Yürek yakan olayla ilgili Hayko Cepkin, acı bir tesadüf paylaştı.
Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getiriliyor
HAYKO CEPKİN YÜREK YAKAN BİLGİYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Rock müziğinin önde gelen isimlerinden Cepkin, şehit olan askerler arasında birlikte uçma fırsatı bulduğu isimlerin de olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Milletimizin başı sağ olsun' diyen Hayko Cepkin, şu ifadelere yer verdi:
- "Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun Toprağı bol olsun . Milletimizin başı sağ olsun . Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim."