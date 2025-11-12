Yürek dağlayan tesadüf: Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta yer alan 20 askeri personel şehit oldu.

Yürek yakan olayla ilgili Hayko Cepkin, acı bir tesadüf paylaştı.

Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getiriliyor

HAYKO CEPKİN YÜREK YAKAN BİLGİYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Rock müziğinin önde gelen isimlerinden Cepkin, şehit olan askerler arasında birlikte uçma fırsatı bulduğu isimlerin de olduğunu belirtti.

Hayko Cepkin'in X paylaşımı (12.11.2025)

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Milletimizin başı sağ olsun' diyen Hayko Cepkin, şu ifadelere yer verdi: