Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getiriliyor

Yayınlanma:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Duran, şehitlerin naaşlarının, arama kurtarma heyetini bölgeye götüren A-400M uçağıyla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu .

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da şehit olan 20 askeri personelin naaşlarının ülkeye nasıl getirileceğine dair bilgi verdi. Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" ifadesini kullandı.

ARAMA KURTARMA VE KAZA KIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki son duruma ilişkin de bilgi veren Duran, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir" diyerek, ekiplerin olay yerindeki faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladıMSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

GÜRCİSTAN MAKAMLARINA TEŞEKKÜR

Açıklamasında Gürcistan'ın iş birliğine de dikkat çeken İletişim Başkanı Duran, "Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

GELİŞMELER PAYLAŞILMAYA DEVAM EDİLECEK

Burhanettin Duran, konuyla ilgili bilgilendirmenin süreceğini belirterek, "Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

