Yunanistan'da bir düğünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede viral oldu.

Yunanistan’da çekildiği öğrenilen bir videoda, dikkat çekici bir manzara ortaya çıktı. Bir konserde kemençe eşliğinde yüzlerce kişinin coşkuyla horon oynadığı görüldü.

Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

"KARADENİZLİLER GÖREVE, HORON ELDEN GİDİYOR"

Özellikle Türk sosyal medya kullanıcıları videoyu yorum yağmuruna tuttu.

Görüntülerin altına yorum yapan bazı kullanıcılar, "Bunlar horonu bile çalmış", "Yunanlar gözünü şimdi de horona dikti" derken, bazıları ise "Karadenizliler göreve, horon elden gidiyor" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

