Yunanlar gözünü şimdi de horona dikti

Yayınlanma:
Yunanistan'da bir düğünde kemençe eşliğinde yüzlerce kişinin coşkuyla horon oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Yunanistan'da bir düğünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede viral oldu.

Yunanistan’da çekildiği öğrenilen bir videoda, dikkat çekici bir manzara ortaya çıktı. Bir konserde kemençe eşliğinde yüzlerce kişinin coşkuyla horon oynadığı görüldü.

Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

horon-oynama.webp

Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!

"KARADENİZLİLER GÖREVE, HORON ELDEN GİDİYOR"

Özellikle Türk sosyal medya kullanıcıları videoyu yorum yağmuruna tuttu.

Görüntülerin altına yorum yapan bazı kullanıcılar, "Bunlar horonu bile çalmış", "Yunanlar gözünü şimdi de horona dikti" derken, bazıları ise "Karadenizliler göreve, horon elden gidiyor" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

horon.webp

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi hakkında inceleme başlatıldı! Maliye peşine düştüSosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi hakkında inceleme başlatıldı! Maliye peşine düştü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

