Olay, dün Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilara Yıldırım ve erkek arkadaşı Faruk B. (22), otomobilleriyle evlerinin önüne geldikten sonra araç içinde yüksek sesle müzik dinlemeye ve tartışmaya başladı. Bu sırada seslerden rahatsız olan komşuları B.S., evinin camından çıkarak Yıldırım ve erkek arkadaşına tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmaya, bir süre sonra B.S.'nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Subaşı, evden aldığı mutfak bıçağıyla sokağa çıktı. Burada yaşanan arbede sırasında Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, ayrıca park halindeki otomobilin lastiklerine de zarar verdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ BİR KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan Serdar Subaşı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Ağır yaralanan Dilara Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'daki kadın cinayetinin şüphelisi Özbekistan'da yakalandı! Kan donduran itiraf

"KORKUTMAK İÇİN ÇIKTIM KÜFREDİNCE SİNİRLENDİM"

Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen Serdar Subaşı'nın verdiği ilk ifadede, amacının öldürmek olmadığını, bıçağı sadece korkutmak amacıyla evden aldığını söylediği öğrenildi. Zanlının, tartışma sırasında annesine küfredilmesi üzerine sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Subaşı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLARA YILDIRIM GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Dilara Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldırım için bugün memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kelemen köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin köy camisine getirilişi sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Dilara Yıldırım, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.