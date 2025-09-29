İstanbul'daki kadın cinayetinin şüphelisi Özbekistan'da yakalandı! Kan donduran itiraf

Olay, 21 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Züleyha E. takma adıyla bilinen kadından bir süredir haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi. Adrese gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yatak odasında kadını hareketsiz halde bulan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak maktulün kimliğini netleştirdi. Yapılan incelemeler sonucu, hayatını kaybeden kadının Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, binanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle incelemeye aldı. Görüntülerde, şüpheli bir şahsın 17 Eylül'de Akhmadova ile birlikte eve girdiği, ancak bir gün sonra evden tek başına ayrıldığı tespit edildi.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını adım adım takip eden ekipler, şahsın kimliğini Akmaljon Rustamovıch S. (46) olarak belirledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin yaklaşık bir ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiği anlaşıldı. Kamera kayıtlarının devamında, şüphelinin daireden ayrıldıktan sonra havalimanına gittiği ve olaydan kısa bir süre sonra ülkesi Özbekistan'a kaçtığı kesinleşti. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖZBEKİSTAN'DA YAKALANDI VE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelinin yurt dışına kaçtığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü uluslararası prosedürleri başlattı. Konsolosluk aracılığıyla Özbekistan emniyet yetkilileriyle temasa geçildi ve şüpheli hakkındaki deliller paylaşıldı. Yürütülen ortak çalışma sonucunda Akmaljon Rustamovıch S., Özbekistan'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada iki adet cep telefonu bulundu; telefonlardan birinin öldürdüğü Kholımakhon Odılovna Akhmadova'ya ait olduğu anlaşıldı. Özbekistan makamlarınca yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin, ifadesinde, olay sırasında alkollü olduklarını ve Akhmadova'nın kendisinden şantaj yoluyla para istediğini, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan'daki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.