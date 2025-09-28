Kahvehane cinayeti kameralara yansıdı

Olay, öğle saatlerinde İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan E.Ö. ile oğlu A.Ö., Mert Atalay’ın bulunduğu kahvehaneye geldi. Burada baba E.Ö. av tüfeği, oğlu A.Ö. ise tabanca ile Atalay’a ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mert Atalay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne'de kan donduran olay: Baba-oğul bir olup kurşun yağdırdılar

Atalay’ın cenazesi, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Baba ile oğlunun Atalay'a, kahveye girip ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.Ö. ile babası E.Ö.’nün sokakta kovaladıkları Atalay, kıraathaneye giriyor. Atalay'ın ardından elinde silahla içeri giren A.Ö., tabanca ile ateş açtıktan sonra gelen babası da tüfekle Atalay'a ateş ediyor. Baba ile oğlu daha sonra olay yerinden ellerinde silahla ayrılıyor.