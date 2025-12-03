Yük asansöründe sıkışan işçi ağır yaralandı: Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zincir marketin yük asansöründe sıkışan Yeter B. (21) ağır yaralandı.

Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: 8 kişi yaralandı!Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: 8 kişi yaralandı!

MALZEME İNDİREN GENÇ KADININ KAFASI YÜK ASANSÖRÜNE SIKIŞTI

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kader B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

