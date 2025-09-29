Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Yayınlanma:
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çekerek-Sorgun kara yolu İsaklı köyü mevkisinde meydana gelen kazada, C.D. yönetimindeki 38 AGG 416 plakalı hafif ticari araç, B.A. idaresindeki 06 RJ 434 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle D.A. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.

1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile M.A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A. ve M.A.K., daha ileri tedavi için Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

yozgat-1.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları özellikle kış aylarında ve dar yollarla trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

