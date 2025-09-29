1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilmeyen otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki pikapla çarpıştı.

manisa-2-001.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

manisa-3.jpg

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

manisa-5-001.jpg

manisa-1-001.jpg

manisaaa-001.jpg

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

kkkkkk.jpg

manisa-4-001.jpg

Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve pikapla çarpıştıktan sonra alev alması yer aldı.

Kaynak:DHA - AA

