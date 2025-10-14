Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 45 yaşındaki bir kadının yaşamına mal oldu.

Kaza, Afşin Bey Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen 46 D 0810 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu'na (45) çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuray Bekiroğlu, hemen Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bekiroğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, polis ekipleri otomobil sürücüsünün kimliğini belirleme ve kazanın nedenini aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.