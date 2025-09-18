Yolun karşısına geçen baba ile oğluna otomobil çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. M.O.'nun kullandığı 07 BCV 292 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih İletmiş ve oğlu Uğurcan İletmiş'e çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve oğlu hastaneye götürüldü. Uğurcan İletmiş'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.