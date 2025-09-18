Yolun karşısına geçen baba ile oğluna otomobil çarptı

Yolun karşısına geçen baba ile oğluna otomobil çarptı
Yayınlanma:
Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatih İletmiş ve oğlu Uğurcan İletmiş (12) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. M.O.'nun kullandığı 07 BCV 292 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih İletmiş ve oğlu Uğurcan İletmiş'e çarptı.

Antalya'da feci kaza! Motosikletteki anne hayatını kaybetti kızı ağır yaralıAntalya'da feci kaza! Motosikletteki anne hayatını kaybetti kızı ağır yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve oğlu hastaneye götürüldü. Uğurcan İletmiş'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
Gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi kabul edildi
Gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi kabul edildi
İBB'den 'Kobani davası' yalanlaması
İBB'den 'Kobani davası' yalanlaması
Kastamonu'da korkutan yangın
Kastamonu'da korkutan yangın