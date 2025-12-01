Yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası!

Mersin’in Toroslar ilçesinde düğün konvoyunun yolu kapattığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Güneykent Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan çalışmaların sonucunda, konvoya katılarak yolu kapatan araçların plakaları tespit edildi. 8 sürücüye “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

TOPLAM 18 BİN 867 TL PARA CEZASI!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 sürücüye ve 1 araç plakasına ‘Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak’ ve ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak’, 1 sürücüye ise ‘Standart dışı süspansiyon sistemi yapılmış aracı kullanmak’ maddelerinden toplamda 18 bin 867 TL idari para cezası verildi.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Yerlikaya tarih verdi

Aynı zamanda, çalışma kapsamında 3 sürücünün de ehliyetine el konuldu.