Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Yerlikaya tarih verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul gündeminde olan "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin detaylarını anlattı. Bakan, 36 maddelik teklifin temel amacının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek ve sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek olduğunu söyledi. Caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu belirten Yerlikaya, "Cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" dedi.

"TOPLUM KURALLARIN DENETLENMESİNİ İSTİYOR"

Bakan Yerlikaya, yılda ortalama 6 bin 351 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği bir ortamda, caydırıcılık ve denetimle ilgili tüm mekanizmaları masaya koyarak bu teklifi hazırladıklarını belirtti. Teklife yönelik toplumsal bir direnç olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını ifade eden Yerlikaya, "Anket yapıyoruz, toplumun nabzını ölçüyoruz. Toplumda trafik kuralları ve yaşam hakkı ile ilgili oy oranı yüzde 85’in çok üzerinde. Toplum istiyor ki yolun en iyisi, kuralların da içselleştirilip doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" diye konuştu.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yerlikaya, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir af gelip gelmeyeceği sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbiriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılığı bırakmamız lazım." Bakan, söz konusu teklifin AK Parti grubunun teklifi olduğunu ve Meclis'te 4-6 haftalık bir süreçte toplumla daha fazla konuşularak yasalaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Yerlikaya, kanunun yürürlük tarihini ise 1 Ocak 2026 olarak açıkladı.

Yeni Cezalardan Bazıları

Bakan Yerlikaya'nın detaylarını anlattığı kanun teklifinde yer alan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bazı yeni cezalar şunlar:

Trafik Magandalığı: Saldırı amacıyla araçtan inmeye 180 bin TL para, 60 gün ehliyete el koyma.

Düğün Konvoyu: Yol kapamaya 90 bin TL para cezası.

Makas Atma: 90 bin TL para, 60 gün ehliyete el koyma.

Drift Atma: 140 bin TL para, 60 gün ehliyete el koyma.

'Dur' İhtarına Uymama: 200 bin TL para, 60 gün ehliyete el koyma.

Cep Telefonu Kullanma: İlk seferde 5 bin TL, üçüncüde 20 bin TL ve 30 gün ehliyete el koyma.

Alkollü Araç Kullanma: İlk seferde 25 bin TL ve 6 ay, üçüncüde 150 bin TL ve 5 yıl ehliyete el koyma.

Geçiş Üstünlüğü: Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye 46 bin TL para, 30 gün ehliyete el koyma.

Sosyal Medya: Kural ihlalini öven paylaşımlara 25 bin TL para cezası.

İKİ YENİ MOBİL UYGULAMA GELİYOR

Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerini artırmak ve vatandaş katılımını sağlamak amacıyla iki yeni mobil uygulama geliştirdiklerini de duyurdu. Bunlardan ilki, sürücülerin güzergahları üzerindeki radar sayısını görebileceği ancak yerlerini bilmeyeceği bir "Radar" aplikasyonu. Diğeri ise vatandaşların trafikte veya asayişle ilgili gördükleri olumsuzlukları fotoğraflayıp polise gönderebilecekleri "Gereği Yapıldı" aplikasyonu olacak.