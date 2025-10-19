TBMM'de yoğun hafta: Bütçe maratonu başlıyor, trafik cezaları artıyor

TBMM'de yoğun hafta: Bütçe maratonu başlıyor, trafik cezaları artıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 2026 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağı yoğun bir haftaya giriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni bütçe teklifine ilişkin bir sunum yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise trafik cezalarını fahiş oranlarda artıran kanun teklifi ile askeri tezkereler yer alacak.

Meclis'teki haftanın en önemli gündem maddesini bütçe görüşmeleri oluşturacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırlayacak. Yılmaz, komisyon üyelerine '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin kapsamlı bir sunum yaparak bütçe maratonunu resmen başlatacak.

TRAFİK CEZALARI VE ASKERİ TEZKERELER

Salı günü çalışmalarına başlayacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunun yakından takip ettiği 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin de ele alınması bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINA BÜYÜK ARTIŞ YOLDA

Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifi, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezalarda rekor artışlar öngörüyor. Teklife göre uygulanması planlanan yeni cezalar şöyle:

  • Ses sistemi: Çevredekileri rahatsız edecek şekilde araçta ses sistemi değişikliği yapan sürücülere 16 bin lira idari para cezası verilecek.
  • Kırmızı ışık: Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetler, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi şartıyla iade edilecek.
  • Trafik magandalığı: Başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.
  • Cep telefonu: Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.
  • Yarış: Yarış yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
  • Kaza yerini terk etme: Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  • Geçiş üstünlüğü: Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara (ambulans, itfaiye, polis) yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu araçların yaralı veya acil hasta taşıması durumunda yol vermeyenlere ise ceza 46 bin liraya çıkacak ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

KOMİSYONLARDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Hafta boyunca Meclis komisyonları da yoğun bir mesai harcayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise çarşamba günü Devlet İstihbarat Hizmetleri'nin 2024 yılı raporunu ele alacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na bağlı alt komisyon ise Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu masaya yatıracak.

Bunların yanı sıra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler salı ve çarşamba günleri haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

