Yoldan geçene bedava dağıttılar: Herkes bardak bardak içti

Zafer Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı, Türk kültürünün köklü miraslarından biri olan kımızı vatandaşlarla buluşturmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. İlçe teşkilatı, Symbol AVM ve Akademi Hastanesi önünde kurduğu stantlarda, yurttaşlara ücretsiz kımız dağıttı.

Söz konusu etkinliğe vatandaşlar büyük bir ilgi gösterirken kımızın tadına bakan yurttaşlar, bu geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, bölgeden geçen birçok kişinin durup kımız hakkında bilgi aldığı ve merakla denediği renkli görüntülerle devam etti.

“ETKİNLİĞİN NEDENİ TÜRK MİLLETİNE YÖNELİK TARTIŞMALARIN ARTMASIDIR”

Kocaeli Gazetesi’nin haberine göre, Zafer Partisi Başiskele İlçe Başkanı Soysal Şahin, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada “Öncelikle, kımız etkinliğimizi düzenlememizin nedeni malum son dönemde Türk milletine yönelik tartışmaların artmasıdır. Anayasadan “Türk milleti” ifadesinin çıkarılmasına yönelik söylemler karşısında, biz de Türk halkıyla bir bütün olduğumuzu göstermek ve M.Ö. dönemlere dayanan, kültürel mirasımızda önemli bir yeri bulunan kımızı Kocaeli vatandaşlarına tattırmak amacıyla bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AROMATİK VE GÜZEL BİR LEZZETİ VAR”

“Etkinlikten son derece memnunuz, keyifliyiz. Siz de az önce şahit oldunuz yoğun bir ilgi var. Kımızın tadı kefire göre biraz ekşi ancak içilmeyecek gibi değil, aksine aromatik ve güzel bir lezzeti var” diyen Şahin, “Hatta tadan bazı vatandaşlarımız bir bardakla yetinmeyip ikinciyi istiyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor.” sözlerini sarf etti.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ”

Şahin, açıklamasının devamında “Biz Başiskele teşkilatı olarak, tipik süsleme organizasyonları yerine Türk milletini ve kültürünü öne çıkaran çalışmalar yapmayı tercih ediyoruz. Örneğin Türk bayrağı dağıtıyoruz, bugün kımız etkinliği düzenledik. Yine kültürümüzde bir ölünün ardından helva yapımı geleneği vardır bu Göktürklerden beri sürer. Biz de bu geleneği yaşatıyoruz.” ifadelerini kullanarak “Başiskele Teşkilatı olarak, Türk kültürünü ve mirasını korumak adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Teşkilatımız zaten bu doğrultuda Türkçü bir teşkilattır.” dedi.

“DİYANET CAİZDİR DİYOR”

Kımız konusunda büyük bir önyargının olduğunu ifade eden Şahin, “Alkol oranının yüksek olduğuna dair bir inanış mevcut ancak bunun aslı astarı yok. Diyanet’in resmi sitesinde de kımızın caiz olduğu açıkça belirtiliyor. Biz insanların dini hassasiyetlerine saygılı bir partiyiz. Bugünkü etkinlikte mütedeyyin vatandaşlarımız da gelip kımızı tattı ve memnun kaldı. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde bu etkinliği daha geniş katılımla yeniden düzenleyeceğiz. Aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu.” sözlerini sarf etti.

“Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’da kımız hâlen günlük yaşamın bir parçası. Oradaki soydaşlarımız at çiftliklerinde ürettikleri kımızı sürekli tüketiyorlar” sözlerini sarf eden Şahin, “Biz de Başiskele Teşkilatı olarak bugün amacımıza ulaştık. Bundan sonraki dönemde bu etkinliği daha kitlesel ve daha kapsamlı şekilde sürdüreceğiz” dedi.