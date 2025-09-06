Yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hareket halindeki bir yolcu otobüsü, motor kısmından bir anda alev aldı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken tahliye edilen 35 yolcu başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri mevkiinde sabah erken saatlerinde meydana gelen olayda, Mahfuz D. (60) kontrolündeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekip durdu. 35 yolcu tahliye edilirken alevler kısa süre içinde yolcu otobüsünün arka kısmını sardı.

gaziantepte-seyir-halindeyken-alev-alan-900120-267450.jpg

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Gaziantep’ten İstanbul’a giden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka otobüsle yola devam etti. Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Türkiye
