Ot yangınında fabrikaları duman kapladı işçiler eve gönderildi

Çerkezköy'ün Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın Veliköy Mahallesi Bağlık Oba mevkisinde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı.

Alevler kısa sürede yayıldı, dumanlar fabrikaların olduğu bölgeyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, duman nedeniyle bazı fabrikalar, çalışanların etkilenmemesi için mesaiyi erken bitirmek kararı aldı.

Çalışanlar evlerine gönderdi. Yangın nedeniyle alevlerin tehdit ettiği bir villa da boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.