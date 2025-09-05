Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bursa Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.