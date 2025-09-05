Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Bursa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor.
Bursa Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)