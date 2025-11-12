Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Onlarca yaralı var

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Onlarca yaralı var
Yayınlanma:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kaza sonucu minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Muğla'da Menteşe-Köyceğiz kara yolu Devrant mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Engin Ş. idaresindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, şarampole devrildi.

Henüz belirlenemeyen kazada, ihbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralı

MİNİBÜSTEKİ 15 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu minibüsteki 15 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

