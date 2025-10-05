Yola çıkacaklar dikkat: Sürücüler için açıklama geldi!

Yola çıkacaklar dikkat: Sürücüler için açıklama geldi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek yavaş seyretmeleri gerektiğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu'nu, gişe adalarını ve kanopileri yıkma çalışmaları yürütülüyor.

Bu nedenle 00.00-06.00 saatlerinde otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla otoyolun giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Ankaralılar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacakAnkaralılar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-11. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde gerçekleştirilen kaynak çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

kkk.jpg

Karayollarından kritik uyarıKarayollarından kritik uyarı

KARA YOLLARINDA SON DURUM BELLİ OLDU

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 11-15. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Yolun İstanbul istikametinde yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridinde yürütülen bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde Sinop istikametinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kayseri-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 13-31. kilometrelerindeki Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde yapılan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak:AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti