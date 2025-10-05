Yola çıkacaklar dikkat: Sürücüler için açıklama geldi!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu'nu, gişe adalarını ve kanopileri yıkma çalışmaları yürütülüyor.

Bu nedenle 00.00-06.00 saatlerinde otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla otoyolun giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-11. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde gerçekleştirilen kaynak çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 11-15. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Yolun İstanbul istikametinde yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridinde yürütülen bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde Sinop istikametinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kayseri-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 13-31. kilometrelerindeki Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde yapılan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.