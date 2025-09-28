Karayollarından kritik uyarı

Türkiye genelindeki kara yollarında başlatılan geniş çaplı yapım, bakım ve onarım çalışmaları, trafiği önemli ölçüde etkiliyor ve sürücüleri yola çıkmadan önce planlarını gözden geçirmeye zorluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin bu kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda hayati bir uyarıda bulundu.

OTOYOLLARDA KRİTİK ÇALIŞMALAR

Ülkenin en işlek otoyollarında ciddi düzenlemeler mevcut. Deprem hasarlarının onarıldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe ile Nurdağı kavşakları arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Başkentte ise Ankara Çevre Otoyolu'nda yürütülen üstyapı onarımı sebebiyle Bağlıca-Eskişehir kavşakları arasında Eskişehir istikameti trafiğe kapatılmış durumda; akış, diğer yönden çift taraflı ve kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Benzer bir şekilde, TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit-Kandıra kavşakları arasındaki İstanbul yönünde de üstyapı çalışmaları nedeniyle TEM Kandıra kavşağından otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM'e katılım kapalı tutuluyor ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

ŞEHİRLER ARASI BAĞLANTILARDA SABIR SINAVI

Şehirler arası yollarda da sürücüleri yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Ankara-Konya yolunda asfalt çatlaklarının onarımı nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, Konya-Ereğli yolunda da üstyapı çalışmaları devam ediyor. Yalova-Bursa yolunda ise yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunda da bir istikamet trafiğe kapatılarak akış, diğer şeritten gidiş-geliş olarak düzenlenmiş durumda.

BÖLGESEL ÇALIŞMALAR VE KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Karadeniz'den Güneydoğu'ya kadar birçok noktada sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Sinop-Samsun yolunda drenaj, Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunda üstyapı yenileme ve Trabzon-Maçka yolundaki köprülerde yapılan derz onarımı gibi çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sürücülere Hayati Uyarı

Yetkililer, çalışmaların devam ettiği tüm bu noktalarda trafik güvenliği için sürücülerin azami dikkat göstermesi, hızlarını düşürmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlaka uyması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.