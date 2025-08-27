Ankaralılar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler sebebiyle başkent Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama çok sayıda yolun 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle kapatılacak yollar şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

İnönü Bulvarı

Atatürk Bulvarı

Ziya Gökalp Caddesi

Milli Müdafaa Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi

Dikmen Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

İstiklal Caddesi

İstanbul Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Çankırı Caddesi

Sporpark Sokak

Öte yandan yetkililer, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik düzenlemelerine uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.