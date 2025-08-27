Ankaralılar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalrı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler sebebiyle başkent Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama çok sayıda yolun 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ankara-kortej-3.webp

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle kapatılacak yollar şu şekilde:

  • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
  • İnönü Bulvarı
  • Atatürk Bulvarı
  • Ziya Gökalp Caddesi
  • Milli Müdafaa Caddesi
  • Gençlik Caddesi
  • Akdeniz Caddesi
  • Anıt Caddesi
  • Dikmen Caddesi
  • Kazım Karabekir Caddesi
  • İstiklal Caddesi
  • İstanbul Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Çankırı Caddesi
  • Sporpark Sokak

cftg6lqhvuazwealvcoerq.webp

Öte yandan yetkililer, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik düzenlemelerine uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

