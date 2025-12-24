Yol verme kavgasında sopalar çekildi! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Kadıköy’de hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Suadiye Kadıköy istikameti minibüs yolunda meydana geldi.

Futbol sahası savaş alanına döndü! Sahada ayrı tribünde ayrı kavga: O anlar kameradaFutbol sahası savaş alanına döndü! Sahada ayrı tribünde ayrı kavga: O anlar kamerada

YOL VERME KAVGASINDA SOPALAR ÇEKİLDİ

İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Elinde sopayla hafif ticari aracından inen sürücü, minibüs şoförüne saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA KAMERADA

Trafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari aracından inen sürücünün elinde sopayla minibüs şoförüne saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye
Eski çalışanını ve eşini katleden şüpheli tutuklandı
Eski çalışanını ve eşini katleden şüpheli tutuklandı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!