Futbol sahası savaş alanına döndü! Sahada ayrı tribünde ayrı kavga: O anlar kamerada

Artvin’de Bölgesel Amatör Lig’inde (BAL) oynanan Murgul Belediyespor ile Rize Atletik Spor Kulübü karşılaşmasının devre arasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken, polis ekiplerinin müdahale ettiği tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.