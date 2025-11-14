Tartışma meydan savaşına dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüşürken sokakta birbirine saldıran tarafları çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

sanliurfada-tasli-sopali-kavga-1i-agi-1014363-300994.jpg

1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI!

Kavga sırasında F.E. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.E., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldıİş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Kavga anları ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

