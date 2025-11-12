Yol kenarındaki valizler mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Yol kenarındaki valizler mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının yol kenarına bıraktığı 2 valiz ve bir sırt çantası paniğe neden oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan 2 valiz ile sırt çantası çevredekileri paniğe sürükledi. Mahallelinin ihabrı üzerine gelen ekiplerce yapılan aramada valizlerin içinden kıyafet çıktı.

YOL KENARINA BIRAKILAN VALİZLER PANİĞE NEDEN OLDU

Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde 2 kadının, yol kenarına 2 valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

yol-kenarina-birakilan-valizler-ile-cant-1012490-300387.jpg

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durdurulduUçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu

İÇLERİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu.

yol-kenarina-birakilan-valizler-ile-cant-1012491-300387.jpg

Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.

Kaynak:DHA

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!
Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!
NOW TV'ye kötü haber: Önünde iki seçenek var
NOW TV'ye kötü haber: Önünde iki seçenek var