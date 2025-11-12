Yol kenarındaki valizler mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının yol kenarına bıraktığı 2 valiz ve bir sırt çantası paniğe neden oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan 2 valiz ile sırt çantası çevredekileri paniğe sürükledi. Mahallelinin ihabrı üzerine gelen ekiplerce yapılan aramada valizlerin içinden kıyafet çıktı.
YOL KENARINA BIRAKILAN VALİZLER PANİĞE NEDEN OLDU
Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde 2 kadının, yol kenarına 2 valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu
İÇLERİNDEN KIYAFET ÇIKTI
Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu.
Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.
Kaynak:DHA