YÖK’ten yeni düzenleme: Üniversitelere 3 yılda mezuniyet dönemi geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı yarın kamuoyuyla paylaşacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yol haritasında öne çıkan başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, üniversite eğitim süreleri konusunda önemli bir adım atılacağını duyurdu. Özvar, hem Türkiye’de hem de dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, başarılı öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlama imkanı bulacağını belirtti.

'ÜNİVERSİTEYİ 3 YILDA BİTİREBİLECEKLERİ BİR DÜZENLEME"

Prof. Dr. Özvar, “Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmak isterim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.