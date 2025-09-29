Boğaziçi Üniversitesi yurdunu pislik götürüyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandalların ardı arkası kesimliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci idaresindeki üniversitede, öğrencilerin pislik götüren yurtlarda kalmak zorunda bırakıldığı görüldü.

Üniversite bünyesindeki 1. Kuzey ve Kilyos öğrenci yurtlarındaki skandalları paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, "Yurtsuz kaldık, soğukta kaldık, çamaşır makinesiz kaldık ve şimdi de sağlıksız kalıyoruz" açıklamasını yaptı.

BOĞAZİÇİ YURTLARINI PİSLİK GÖTÜRÜYOR!

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu tarafından paylaşılan görünlerde söz konusu yurtlarda hijyen sorununun ciddi seviyelerde olduğu görüldü.

Hijyen sorunu nedeniyle endişelerini dile getiren Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'undan durumla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Dönemin başlamasından itibaren odalarına yerleşemeyen, çamaşırlarını yıkayamayan Boğaziçililer şimdi yeni bir ihmalle karşı karşıya. 1. Kuzey ve Kilyos Yurtlarında ciddi hijyen eksikliği olduğu fark edildi, yurtlarda inşaat artıkları, eskiden kalma kirler ve küf tespit edildi. Öğrenciler ise sağlıkları için endişelenmeye başladı.

Sadece bu kadar da değil. Dün gece 5'te Kilyos Yurdu'nda bir ayna patlayıp yere düştü. Odadaki öğrenciler bu güvenlik ihlali yüzünden ciddi şekilde yaralanmaktan şans eseri kurtuldu.

Yurtsuz kaldık, soğukta kaldık, çamaşır makinesiz kaldık ve şimdi de sağlıksız kalıyoruz."

Boğaziçi öğrencilerinden 'ücretli çamaşırhane' protestosu: Leğende yıkadılar

ÖĞRENCİLERDEN HER YIKAMA İÇİN 200 TL TALEP EDİLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sıkıntılar yurtlardaki hijyen sorunuyla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde üniversitede çamaşır yıkama otomatları yeniden ücretli hale geldi. Öğrenciler her yıkama için 200 TL talep edilmesine bugün yaptıkları eylemle tepki gösterdi.