Boğaziçi Üniversitesi yurdunu pislik götürüyor

Boğaziçi Üniversitesi yurdunu pislik götürüyor
Yayınlanma:
Kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi'nde skandallar bitmiyor. Üniversitenin Kilyos kapmüsüdeki öğrenci yurdundan gelen görüntüler 'Öğrencilere bunu mu reva görüyorsunuz!' dedirtecek türden.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandalların ardı arkası kesimliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci idaresindeki üniversitede, öğrencilerin pislik götüren yurtlarda kalmak zorunda bırakıldığı görüldü.

Üniversite bünyesindeki 1. Kuzey ve Kilyos öğrenci yurtlarındaki skandalları paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, "Yurtsuz kaldık, soğukta kaldık, çamaşır makinesiz kaldık ve şimdi de sağlıksız kalıyoruz" açıklamasını yaptı.

BOĞAZİÇİ YURTLARINI PİSLİK GÖTÜRÜYOR!

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu tarafından paylaşılan görünlerde söz konusu yurtlarda hijyen sorununun ciddi seviyelerde olduğu görüldü.

yeni-proje-3.jpg

Hijyen sorunu nedeniyle endişelerini dile getiren Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'undan durumla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Dönemin başlamasından itibaren odalarına yerleşemeyen, çamaşırlarını yıkayamayan Boğaziçililer şimdi yeni bir ihmalle karşı karşıya. 1. Kuzey ve Kilyos Yurtlarında ciddi hijyen eksikliği olduğu fark edildi, yurtlarda inşaat artıkları, eskiden kalma kirler ve küf tespit edildi. Öğrenciler ise sağlıkları için endişelenmeye başladı.

Sadece bu kadar da değil. Dün gece 5'te Kilyos Yurdu'nda bir ayna patlayıp yere düştü. Odadaki öğrenciler bu güvenlik ihlali yüzünden ciddi şekilde yaralanmaktan şans eseri kurtuldu.

Yurtsuz kaldık, soğukta kaldık, çamaşır makinesiz kaldık ve şimdi de sağlıksız kalıyoruz."

yeni-proje-4.jpg

Boğaziçi öğrencilerinden 'ücretli çamaşırhane' protestosu: Leğende yıkadılarBoğaziçi öğrencilerinden 'ücretli çamaşırhane' protestosu: Leğende yıkadılar

ÖĞRENCİLERDEN HER YIKAMA İÇİN 200 TL TALEP EDİLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sıkıntılar yurtlardaki hijyen sorunuyla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde üniversitede çamaşır yıkama otomatları yeniden ücretli hale geldi. Öğrenciler her yıkama için 200 TL talep edilmesine bugün yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Türkiye
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti