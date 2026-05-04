Yok artık! İzmir'e mayıs ayında kar yağdı

Yok artık! İzmir'e mayıs ayında kar yağdı
Yayınlanma:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde mayıs ayında yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye bağlı Bozdağ ile Gölcük mahallelerinde dün başlayan kar yağışı gece ve bu sabah da aralıklarla etkisini gösterdi.

Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı mahallelerde, soğuk hava da etkili oldu.

aa-20260504-41285411-41285409-izmir-odemiste-kar-yagisi-etkili-oldu.jpg

İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?

"KAR SÜRPRİZİ YAŞADIK"

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, mahallenin mayıs ayında karla kaplanmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ayfer Duran da "Mayıs ayında yaz aylarının sıcaklığını beklerken kar sürprizi yaşadık. Mayıs ayında bu beklemediğimiz bir şeydi. Karın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu.

Belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu