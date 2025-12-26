Yine bir kadın vahşice katledildi yine aynı feryat yükseldi…

Karaman’da, Mithat Çetinkaya isimli saldırgan, konuşma bahanesiyle eve çağırdığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çetinkaya’yı boğarak öldürdü. Çetinkaya, daha sonra tavana bağladığı iple intihar etti. Genç kadının cenazesinde annesi, "2 öksüzümü ortada koydular. Niye kıydılar benim çocuğuma? Kızımla birlikte hayallerimiz vardı" diyerek feryat etti.

Karaman’da, Valide Sultan Mahallesi 202 Sokak’ta, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip ailesinin evine yerleşen 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'yı, geçtiğimiz gün eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı. Mithat Çetinkaya, boşanma davası için avukatla görüşmeler gerektiğini ve bu sebeple öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı. 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti.

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ!

Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler, evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sırasında, Mithat Çetinkaya'nın, Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiğini belirledi. Çiftin cesetleri, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.

BOŞANMA METNİNİ İMZALAMA BAHANESİYLE EVE ÇAĞIRMIŞ!

Mithat Çetinkaya’nın, öldürdüğü eşi Fatma Çetinkaya'yı anlaşmalı boşanma metnini imzalama bahanesiyle çağırdığı öğrenilirken Fatma Çetinkaya’nın 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını, yanında kaldıkları annesi Aysun Uyar'a teslim edip eve gittiği ifade edildi.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREK YAKTI!

Fatma Çetinkaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ahmet Yesevi Camii’nin önüne getirildi. Cenazenin getirildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Aysun Uyar, kızının tabutu omzunda taştı.

2 torununun öksüz kaldığını belirten Uyar, ''2 öksüzümü ortada koydular. Niye kıydılar benim çocuğuma? Katiller. Kızımı öldürdüğünü hepsi biliyordu. 2 öksüzüm kaldı, yüzlerine hasret kalacaklar. Kızımla birlikte hayallerimiz vardı. Kızımın çocuklarına ben bakıyordum. Kuzumun kanı yerde kalmasın, ciğerim yanıyor” ifadelerini kullanarak feryat etti.

Diyarbakır’da vahşet! Yakınları günlerdir haber alamıyordu: Kadının cansız bedeni çöp torbasında bulunduDiyarbakır’da vahşet! Yakınları günlerdir haber alamıyordu: Kadının cansız bedeni çöp torbasında bulundu

TABUTUNA KIZLIK SOYADI YAZILDI!

Diğer yandan Fatma Çetinkaya'nın tabutuna, öldüren kocasının soyadı yerine kızlık soyadı olan Yılmaz yazıldı. Fatma Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

