Diyarbakır’da vahşet! Yakınları günlerdir haber alamıyordu: Kadının cansız bedeni çöp torbasında bulundu
Yenişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadının ailesi polise başvurdu. Eve giren ekipler, talihsiz kadının cansız bedenini bir çöp poşetinin içinde buldu. Şehirde şok etkisi yaratan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi.
İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ POŞETİN İÇİNDE BULUNDU
Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)