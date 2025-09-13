Yıllar sonra Kuşadası’nda görüldü! Koruma altına alındı

Yayınlanma:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Latince adı ‘Pancratium maritimum’ olan kum zambağının yıllar sonra çiçek açması doğaseverlerde heyecan uyandırdı. Kum zambağının etrafı çevrilerek koruma altına alınırken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Eğer kumsallarımızı temiz tutarsak Kuşadası sahillerinde bu çiçeği yeniden görme şansımız artacak" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası sahiline yumurta bırakan caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yuvalama alanı kontrol etmek için geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan kumsala gitti. Gölkent Sitesi önündeki kumsalda başka yuvanın olup olmadığını kontrol eden Bahattin Sürücü, bu sırada yürüyüş yoluyla kumun birleştiği yerde çiçek açan bir bitkinin olduğunu fark etti.

Yapılan incelemeler sonucunda çiçek açan bitkinin Latince adı ‘Pancratium maritimum’ olan kum zambağı olduğu tespit edilirken Kuşadası’nda uzun bir aradan sonra kum zambağının yeniden yetişmesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Çiçek açan kum zambağı, etrafı çevrilerek koruma altına alındı.

kusadasinda-yillar-sonra-cicek-acan-ku-911853-270967.jpg

“TEMİZ TUTARSAK KUM ZAMBAKLARI YENİDEN ÇİÇEK AÇAR”

Kuşadası’nda yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan kumsalların bulunduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaz döneminde kumsalları binlerce insan kullanıyor. Ancak doğru ve temiz kullanılmayan plajlarda yoğun bir çevre kirliliği görülüyor. Kirletilen kumsalların temizliği için araçlar kullanılıyor. Kumsalların üzerinde sürekli araçların dolaşması da kum zambaklarının yetişme alanlarına zarar veriyor. Eğer Kuşadası sahillerini temiz tutarsak kum zambakları yine açar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

