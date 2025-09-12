Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak

Türkiye, kurak ve yağışsız geçen ayların ardından kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Susuzluktan etkilen illerden birisi de İzmir'in turizm cenneti Çeşme oldu.

Barajların tamamen kuruma noktasına geldiği ilçede aylardır tedbirli su kesintileri yapılıyor.

İzmir için felaket günü: Suyun tamamen biteceği günü açıkladı!

KESİNTİLER BODRUM'DA DA BAŞLADI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre Çeşme'de yapılan kesintiler Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da da yapılacak.

Kesintilerin yarından itibaren başlayacağını bildiren MUSKİ, kesintilerin belirlenen iki bölgede 24 saat süreceğini duyurdu.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda MUSKİ geçtiğimiz günlerde planlı olarak yapılacak su kesintilerini duyurdu. Duyurunun ardından planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerle ilgili MUSKİ tarafından açıklama yapıldı.

MUSKİ , yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır. Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe 14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik."

Kovaları hazırlayın! 15 saate kadar su verilemeyecek