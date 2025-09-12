İzmir için felaket günü: Suyun tamamen biteceği günü açıkladı!

Yayınlanma:
İzmir'de yaşanan kuraklık, kentin içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, İzmir'in su kullanım oranlarına bağlı olarak 16 Kasım'da sıfır suya erişeceğini belirtip, yer altı su tablasındaki azalmanın önlenmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığından dolayı barajlardaki su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan bu kuraklıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

izmir-5.jpg

İzmir'in suyu için geri sayıma başlandığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "İzmir sıfır suya adım adım yaklaşıyor. Bir yandan su kesintileri devam ederken diğer taraftan barajlardaki su miktarı azalmayı sürdürüyor. Kesintiden sonraki dönemde barajlardaki su kullanım oranlarını dikkate alarak yaptığımız analizlerde İzmir'in 16 Kasım 2025 tarihinde sıfır suya erişeceğini öngörüyoruz. Barajlardaki su miktarı birbirleriyle ilişkili olduğundan, yer altı su kullanımından ve su kesintilerinden doğrudan etkilendiği için bu tarihin 15 Ekim ila 19 Aralık arasında değişken bir yapıya sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Barajlarımızda şu an için 16,1 milyon metreküp civarında bir su bulunmakta. Kesintilerin hemen sonrasında su kullanımı 490 bin metreküp civarına kadar erişmişken kesintiler akabinde 160 bin metreküp civarına kadar düşmüş durumda. Bu durum bize yer altı sularının ne kadar etkin ve efektif olması gerektiğini hatırlatıyor" diye konuştu.

izmir-10.jpg

"YERALTI SU TABLASINDAKİ AZALMAYI ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR"

İzmir'de günlük 500 bin metreküp civarına kadar su kullanımı söz konusu olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu yer altı suyunun 3'te 2'lik kısmı Manisa'dan geliyor. Önümüzdeki dönemlerde kuraklık etkilerinin sürmesi, yağışlarda azalma meydana gelmesi yer altı sularındaki azalmayı da beraberinde getirecek. Dolayısıyla bizim yer altı sularının aşırı kullanımını önlememiz ve fazla çekilmekten kaynaklı olarak yeraltı su tablasındaki azalmayı önlememiz gerekiyor" dedi.

izmir-9.jpg

izmir-6.jpg

izmir-7.jpg

izmir-8.jpg

Kaynak:DHA

