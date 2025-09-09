İzmir'de su kesintisi programı değişti

İzmir'de su kesintisi programı değişti
Yayınlanma:
İzmir’de kuraklık nedeniyle başlatılan planlı su kesintilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Daha önce üç günde bir yapılan kesintiler, iki günde bir uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), şehirde yaşanan kuraklık nedeniyle başlatılan planlı su kesintilerinde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin dikkate alındığı ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce üç günde bir dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri, 9 Eylül 2025 itibarıyla iki günde bir yapılacak. Kesintiler, mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00 ile 05.00 saatleri arasında devam edecek.

İZSU’nun yeni planında kent iki bölgeye ayrıldı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken; 2. bölge kapsamında ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.

İZSU'dan yapılan duyuru bu şekilde:

Kuraklık nedeniyle uyguladığımız ve 3 günde 1 olacak şekilde dönüşümlü olarak devam eden planlı su kesintileri; güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak 09.09.2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kesinti yapılacak saatler ise mevcutta olduğu şekilde 23.00 - 05.00 arasında devam edecektir.

Yeni planda 2 ayrı bölge tanımlanmış olup, bölgelerde yer alan ilçeler şu şekildedir:

1. Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2. Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

