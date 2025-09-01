Kadıköy'deki 12 mahallede 11 ila 15 saate kadar su kesintisi uygulanacak.

KADIKÖY'DE SU KESİNTİSİ

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Kadıköy'de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilmeyecek.

Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Söz konusu çalışmalar kapsamında, 2 Eylül Salı günü saat 21.00'den çarşamba günü 08.00'e kadar su verilmeyecek mahalleler şöyle:

Caferağa Mahallesi

Osmanağa Mahallesi

Rasimpaşa Mahallesi

Zühtüpaşa Mahallesi

Fenerbahçe Mahallesi

Yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şöyle: