Bodrum'dan Yunanistan'a yüzdüler

Bodrum'dan Yunanistan'a yüzdüler
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki göçmen yüzerek Yunan kıyılarına geçmeye çalıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni denizde yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

