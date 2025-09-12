Bodrum'dan Yunanistan'a yüzdüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki göçmen yüzerek Yunan kıyılarına geçmeye çalıştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni denizde yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
