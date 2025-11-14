Yıldırım yangına yol açtı! 12 saatin ardından kontrol altında

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Karagöz mevkiinde, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İşçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI!

Rüzgarın etkisiyle daha da yayılan alevlere, ekipler tarafından 78 personel, 10 arazöz, 2 tankerle karadan müdahale edildi. Çıkan yangın, bu sabah, saat 05.00 sıralarında, 12 saatin ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettiği bildirilirken bölgedeki hasar tespitinin de çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacağı kaydedildi.



