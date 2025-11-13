İşçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu

Başakşehir'de hurda malzemelerinin depolandığı iş yerinde işçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki lastik dükkanına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’de yangın felaketi! Alevler 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

ISINMAK İSTEMİŞLERDİ

Yangın saat 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda hurda malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre iş yerindeki çalışanların ısınmak için yaktığı sobanın, elektrik kablolarına temas etmesi sonucu yangın çıktı.

BÜYÜYEN ALEVLER YANDAKİ LASTİK DÜKKANINI SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki lastik dükkanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle 2 iş yerinde de hasar oluştu. Ekiplerin incelemesi sürüyor.