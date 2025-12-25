Yılbaşına sayılı günler kala! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi

Yılbaşına sayılı günler kala! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi
Yayınlanma:
Yılbaşına sayılı günler kala, Muğla'da durdurulan bir kamyonette 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında tonlarca litre sahte içki ele geçirildi.

YILBAŞINA SAYILI GÜNLER KALA YAKALNDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı.

kamyonet-kasasinda-4-bin-737-litre-sahte-1079983-320537.jpg

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu.

kamyonet-kasasinda-4-bin-737-litre-sahte-1079982-320537.jpg

Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildiYılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

TONLARCA LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Türkiye
Son Dakika | Barış Terkoğlu hakkında karar
Son Dakika | Barış Terkoğlu hakkında karar
115 yıllık tarihi handan parçalar koptu: Çökme riski var
115 yıllık tarihi handan parçalar koptu: Çökme riski var