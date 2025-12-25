Yılbaşına sayılı günler kala! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında tonlarca litre sahte içki ele geçirildi.

YILBAŞINA SAYILI GÜNLER KALA YAKALNDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu.

Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

TONLARCA LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı.