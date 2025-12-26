Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki alarmı: 6 kişi gözaltında

Sakarya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala piyasaya sahte içki sürecekleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

62 ekip ve 211 personel, Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerindeki depo ve iş yerlerinde arama yaptı.

6 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sırasında; 220 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.