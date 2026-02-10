Erdoğan'dan Akgün'e telefon: Ya baksana ne diyor ya? Şu sivil anayasayı getirin de diyor...

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, dün partisinin MYK toplantısında kıyafetlerinden dolayı hedef alınması ile gündem olan Mihalgazi belediye başkanı Zeynep Güneş Akgün ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan telefonla konuşurken, "Ya baksana ne diyor ya? Şu sivil anayasayı getirin de kurtarın şu dertlerden" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, kıyafetlerinden dolayı İYİ Partili bir üye tarafından kıyafetleri nedeni ile hedef alındı. İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU: YA BAKSANA NE DİYOR YA

Erdoğan dünkü MYK toplantısında Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu açtı. O anlar kamera ile kayda alındı. Erdoğan Akgün'ü Çarşamba günü yapılacak olan AKP grup toplantısına 100 kadın ile davet etti.

"100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın."

"Ya baksana ne diyor ya? Şu sivil anayasayı getirin de diyor kurtarın bizi şu dertlerden"

"Be kızım yani darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

Görüntüleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

