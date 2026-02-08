Kadın belediye başkanına 'kıyafet' üzerinden çirkin saldırı! Gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın yaptığı paylaşımı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Korkmaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN İFADELER

Soruşturma dosyasında yer alan ve Belediye Başkanı Güneş'in kıyafeti ile inancına yönelik ifadeler içeren paylaşımı şu şekilde:

"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var."

Korkmaz'ın, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince yürütüldüğünü bildirdi. Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

İYİ PARTİ DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATTI

Gözaltı kararının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, şüpheli M.E.K.'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz."