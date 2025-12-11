Yılbaşı kredisi tatil için değil bir tabak çerez için

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yayımladığı videolu mesajla Türkiye'deki hayat pahalılığının yılbaşı hazırlıklarına yansımasını değerlendirdi. Emekli, sabit gelirli ve dar gelirli vatandaşların, yılbaşı gecelerini genellikle evlerinde, aileleriyle birlikte televizyon karşısında mütevazı bir şekilde geçirdiğini hatırlatan Gürer, ekonomik krizin bu sade geleneği bile imkansız kıldığını savundu.

"DON VURDU FİYATLAR KATLANDI"

Gürer, yaşanan ekonomik darboğazın boyutunun çerez fiyatlarıyla daha net görüldüğünü ifade etti. "Ekonomik kriz işi o hale getirdi ki artık emekli, sabit ve dar gelirlinin çerez dahi alabilmesi olası değil" diyen Gürer, tarımsal üretimde yaşanan sorunlara da değindi. Bu yıl yaşanan don felaketi nedeniyle meyvede yaklaşık 10 milyon tona yakın ürün kaybı yaşandığını belirten Gürer, bu durumun meyve fiyatlarını katladığını, vatandaşın alım gücünün ise eridiğini vurguladı.

FINDIK 1500 LİRAYI GÖRDÜ: İŞTE CEP YAKAN LİSTE

Vatandaşların artık çerezi kilo ile değil gram ile alabildiğine işaret eden Ömer Fethi Gürer, Aralık 2024 ile Aralık 2025 tarihleri arasındaki fiyat değişimlerini tek tek sıraladı. Fındık içindeki artışın yüzde 158'i bulduğunu, Antep fıstığının yüzde 78'e dayandığını, leblebinin ise yüzde 55 zamlandığını belirten Gürer, "Bunlar yılbaşı sofrasında vatandaşın elini titreten fiyatlar" dedi.

Çerez Parası Artık Küçümsenecek Kadar Küçük Değil: Bir Yılda Yüzde 40 Arttı

Gürer'in paylaştığı verilere göre, bir yıllık fiyat değişimi şöyle gerçekleşti:

Fındık içi: Aralık 2024'te kilosu 580 TL iken, şu anda 1.500 TL'ye yükseldi.

Antep fıstığı: Geçen yıl 900 TL olan kilo fiyatı, bu yıl 1.600 TL'den işlem görüyor.

Kabuklu ceviz: Geçen yıl 200 TL iken, bu yıl raflarda 350 TL'den yer buluyor.

Ay çekirdeği: Kilosu 120 TL'den 190 TL'ye çıktı.

Leblebi: Geçen yıl 180 TL olan fiyat, bu yıl 280 TL'ye yükseldi.

Badem içi: 580 TL'den 800 TL'ye çıktı.

Kaju: Geçen yılın Aralık ayında 620 TL iken, bu yıl 800 TL'den satışa sunuluyor.

ÜRETİCİ KAZANAMIYOR İTHAL ÜRÜN YERLİYİ GEÇTİ

Fiyatlardaki astronomik artışa rağmen üreticinin bu durumdan kar etmediğini iddia eden Gürer, sistemdeki çarpıklığa dikkat çekti. "Millet et alamıyor, süt alamıyor, artık yılbaşında emekli ve asgari ücretli çerez bile alamaz hale geldi" diyen Gürer, artışın üreticinin cebine değil, aracıların ve tüccarların kar hanesine yansıdığını belirtti.

İthalat politikalarını da eleştiren Gürer, "Yer fıstığından cevize, bademe kadar ithal ürünler getirilip, fiyatlar yerli üretimin de üzerinde bir etiketle pazara sunuluyor" ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR EKONOMİ POLİTİKASI ŞART"

Dar ve sabit gelirli vatandaşların yılbaşını mecburen sade bir sofra ile geçireceğini belirten Gürer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaş yılbaşında bir tabak çerezi sofrasına koyamayacak duruma düşürüldü. Bir tabak çereze dahi emekli, dar gelirli, sabit gelirli erişemez noktaya erdi. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan adil bir ekonomik politika ülke içine ihtiyaçtır."